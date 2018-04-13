Налоговики проверят использование "Киевпастрансом" 1 млрд грн дотаций

Государственная фискальная служба проверит коммунальное предприятие “Киевпастранс” на предмет выведения дотационных средств через фиктивные компании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

“Во время налогового сопровождения одного из коммунальных предприятий в сфере пассажирских перевозок наземным транспортом, установлено резкое увеличение объемов приобретения в декабре 2017 года по сравнению с январем 2017 года на 2 512% и ноябрем 2017 года на 85%”, – сказано в сообщении.

При этом для обеспечения непрерывной деятельности и избежания транспортного коллапса предприятие на 2017 год получило дотацию из бюджета Киева в размере более 1 млрд грн.

“Закрывая бюджетный год, во избежание возвращения дотационных средств, предприятие увеличило объемы приобретения, привлекая недобросовестных контрагентов, а именно получило услуги по разработке проектной документации по реконструкции, строительству и ремонту асфальтобетонного покрытия на сумму 78 млн грн”, – указывают в ГФС.

При этом в ходе исследования не установлен реальный поставщик услуг, однако прослеживается привлечение субподрядчиков, которые не имея работников и основных средств, покупая продукты питания, продукты повседневного потребления, обувь, игрушки и прочее – якобы выполняют вышеуказанные услуги.