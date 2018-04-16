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Зарплата педагогов в Киеве выросла на 50% за год, - Старостенко

Зарплата педагогов в Киеве выросла на 50% за год, - Старостенко

В 2018 году на сферу образования столицы выделили рекордные 12,7 миллиардов гривен, что на 23% больше, чем в прошлом году, при этом зарплаты педагогов за год выросли на 50%.

Об этом в интервью СМИ заявила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и глава постоянной комиссии по вопросам образования, науки, молодежи и спорта Киевсовета Анна Старостенко.

“Сегодня для Киевской администрации образование однозначно является приоритетным направлением: из бюджета столицы в 2018 году на образование выделено рекордные 12,7 миллиарда гривен, что на 23% больше, чем в прошлом году. Поэтому Киев лидирует и по строительству новых учебных заведений, и по охвату детей инклюзивным образованием, и по использованию новых образовательных методик. Наш город является также одним из трех регионов Украины, где с 1 января повысили зарплаты педагогам дошкольного, внешкольного и профобразования”, – заявила Старостенко.

По ее словам, значительная часть средств, выделенных на сферу образования, идет на выплату зарплаты и надбавок педагогическим работникам. “В среднем заработная плата педагогов Киева в 2017 году выросла на 50%. Вот уже два года подряд в результате оптимизации бюджета у нас есть возможность начислять в конце года педагогам премии, размер которых в среднем составляет около 14,5 тысячи гривен”, – отметила замглавы КГГА.

Она подчеркнула, что в Киеве созданы все условия для комфортного обучения и работы педагогов: на строительство школ, детсадов, обновление материальной базы, капитальные и текущие ремонты в 2017 году было выделено 1,5 миллиарда гривен.

По материалам РБК-Украина
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