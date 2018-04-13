Розенко рассказал, сколько украинцев получили более 1000 гривен надбавки к пенсии

Более 2 млн украинцев получили прибавку к пенсии в размере более тысячи гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр.

“Мы не перечисляли пенсии ни бывшим чиновникам, ни бывшим депутатам, ни бывшим прокурорам, ни бывшим судьям. Их эта пенсионная реформа не касалась”, – рассказал Розенко.

Он отметил, что наибольшее повышение пенсий получили те, кто имел достаточный трудовой стаж и достаточно высокую заработную плату, с которой они выходили на пенсию. “Кто-то, конечно, получил 200 гривен, но более 2 миллионов украинцев получили прибавку к пенсии свыше 1000 грн, а около 100 тысяч человек – более 5000 гривен. И я подчеркиваю, речь идет не о чиновниках”, – сказал вице-премьер. По его словам, речь идет о металлургах, шахтерах, людях, которые “всю жизнь “пропахали” на вредных производствах”.

Напомним, ранее Розенко сообщил, что для перерасчета пенсий военным в Украине дополнительно потребуется около 8 млрд гривен. Кроме того, как заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пенсионный возраст в Украине в течение 10 лет повышать не будут.