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ГФС начала взыскание 145,3 млн гривен налогов с одной из сетей АЗС

ГФС начала взыскание 145,3 млн гривен налогов с одной из сетей АЗС

Офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) начал процедуру взыскания 145,3 млн гривен доначислений с компании “Вог Трейдинг” (сеть заправок WOG).

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как сообщается, Львовский апелляционный административный суд подтвердил законность доначисления указанной суммы налогов за приобретение горючего у фиктивных предприятий, благодаря чему Офис крупных налогоплательщиков смог начать процедуру взыскания этих доначислений.

В ГФС пояснили, что схему минимизации НДС за счет привлечения фиктивных предприятий разоблачили во время проведения Офисом контрольно-проверочных мероприятий в отношении предприятия, осуществляющего деятельность в сфере оптовой торговли горючим. ООО “Вог Трейдинг” с целью минимизации платежей в бюджет осуществляло перечисление средств в адрес фиктивных предприятий за якобы горюче-смазочные материалы (дизтопливо).

Сейчас предприятию назначен налоговый управляющий, сформировано и вручено должнику налоговое требование, решение об описи имущества. В настоящее время налоговым управляющим проводится анализ имущественного положения плательщика и выявления ликвидного имущества должника для дальнейшего его описания в налоговый залог.

В случае препятствования действиям должностного лица контролирующего органа будут приняты меры согласно действующему законодательству. Напомним, Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе дистрибьютора сигарет “Тедис Украина” на 431 млн гривен.

По материалам РБК
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