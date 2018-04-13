Соучредитель Alibaba купил у российского миллиардера акции баскетбольного клуба

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets сооснователю компании Alibaba Джозефу Цаю.

Об этом сообщили e пресс-службе клуба.

Сделка была одобрена руководством НБА, но ее сумма пока не раскрывается. Отметим, что ранее ESPN оценивал сумму сделки в $1,13 млрд.

Прохоров остается мажоритарным владельцем нью-йоркского клуба, однако, по условиям соглашения, в 2021 году Цай, если пожелает, может приобрести дополнительную долю и тем самым стать основным владельцем.

Напомним, что Прохоров стал владельцем контрольного пакета акций Brooklyn Nets в 2009 году, выкупив 80% акций клуба за $223 млн. Позднее российский бизнесмен приобрел оставшуюся часть акций, завершив сделку по приобретению всех акций Brooklyn Nets в 2015 году.