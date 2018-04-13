По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,861 млн и 18,265 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 46). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,18-26,19 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 99 активных заявок по доллару на сумму более 51,296 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1500 – 200 00026,1500 – 200 00026,1400 – 20 00026,1400 – 111 00026,1400 – 10 00026,1400 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0000 – 9 000

26,1000 – 500

26,1400 – 6 000

26,1400 – 20 000

26,1400 – 10 000

26,1500 – 17 000

26,1500 – 7 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1790 грн (26,0246 грн)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1321 грн (26,0339 грн)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.