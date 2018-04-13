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Супрун сообщила о результатах кампании "Врач для каждой семьи"

Супрун сообщила о результатах кампании "Врач для каждой семьи"

Больше всего деклараций с врачами подписано в Киеве, а именно – 76 тысяч.

Об этом на брифинге “Результаты первых двух недель национальной кампании по выбору врача “Врач для каждой семьи” сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

“Акция длится уже почти две недели. С 2 апреля уже длится эта кампания. Уже есть прямая связь между врачом и пациентом, он будет его знать и общаться напрямую. За 2 недели кампании более 350 тысяч граждан подписали декларации. Более 1000 заведений медицинской помощи зарегистрированы в электронной системе. Больше всего деклараций подписано в Киеве, а именно – 76 тысяч. Донецкая область на первом месте среди областей – более 35 тыс. деклараций”, – сообщила Супрун.

По ее словам, кампания не завершается на этом.

“Мы постоянно будем иметь декларации, которые надо подписывать. Сегодня было совещание с Розенко (вице-премьер-министром Украины, – ред.), который передал нам информацию о новых декларациях. Большинство регионов сейчас очень эффективно работают”, – резюмировала она.

По материалам РБК-Украина
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