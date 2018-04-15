Верните деньги: украинцам предлагают амнистировать капиталы — все условия

В Украине вскоре могут провести масштабную амнистию незарегистрированного имущества и денег, чтобы пополнить казну и вернуть в страну незаконно выведенные капиталы. В обмен на честность государство предложит защиту от уголовного преследования, освободит от возможных претензий налоговиков и обещает не применять никаких штрафных санкций. Более того, чиновники даже не станут задавать никаких вопросов об источнике происхождения средств и потребуют от банков бесплатно открывать счета для финансовых патриотов.

Соответствующие предложения содержит законопроект №8257 «О правовом режиме добровольного декларирования средств, имущества и других объектов физическими лицами». В связке с ним идет и другой проект — который устанавливает официальную плату за легализацию нажитых не совсем честным путем богатств.

Недорого, но с оговорками

К слову, размер вознаграждения нардепы предлагают установить весьма скромный — всего 2,5% для всего имущества и средств в сумме до 1 млн. грн. Очевидно, столь лояльное предложение призвано стимулировать граждан активнее подавать декларации, доставать деньги из-под подушек и возвращать их в экономику. Большая ставка отпугнула бы патриотов. А нулевое декларирование могло бы привести к массовым злоупотреблениям — некоторые непременно захотели бы воспользоваться предложением и задекларировать впрок несуществующие миллиарды. А вдруг когда-нибудь пригодится?

Отдельные правила установлены для декларируемых средств в особенно крупных размерах. Так, внесенные в декларацию миллионы авторы предлагают облагать налогом в те же 2,5%. Но только при условии, что все до копейки владельцы внесут в банк на счет на срок не менее 3-х месяцев. С этой целью они даже намерены обязать банки бесплатно открывать счета для амнистированных капиталов.

Можно и не вносить, но тогда государству придется отстегнуть целых 6%. А если деньги со счета будут выведены раньше оговоренного срока, со всей задекларированной суммы спишут в пользу казны 3%. А вот возвращенные из налоговых гаваней валютные миллионы авторы предлагают и вовсе не облагать налогом.

Условия два: все средства должны быть внесены на бесплатно открываемый спецсчет в украинском банке, порядок создания которого должен будет прописать НБУ. А их владелец должен взять на себя обязательства по целевому использованию в соответствии с предварительно созданным Кабмином перечнем.

Коррупционерам тут не место

Всем, кто пройдет добровольное декларирование, гарантируют полное прощение от любых претензий контролирующих органов, включая налоговую, полицию, Нацбанк, таможню и т.д. За исключением отпетых преступников и коррупционеров.

Проект напрямую не запрещает вписывать в декларацию коррупционные и полученные преступным путем доходы (за исключением статей УК о подаче ложных данных). Однако предупреждает, что такие капиталы не подпадают под гарантии неприкосновенности. Что, конечно, существенно сужает потенциальный список декларантов.

«Проект не устанавливает никаких временных рамок для вынесения судебных решений об коррупционном или преступном источнике происхождения средств и имущества. То есть в любой момент к декларанту могут быть предъявлены обвинения в нарушении антикоррупционного и законодательства о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем. Впрочем, допускаю, что в случае принятия законопроекта в этой части может применяться стандартный срок исковой давности — 3 года с момента подачи декларации», — объяснил UBR.ua старший юрист ЮФ «Можаев и Партнеры» Антон Покрищук.

Между тем, иного выхода у законотворцев не было, уверены эксперты. Ведь тотальная амнистия всех без разбора не понравится крупнейшим международным кредиторам Украины. Которые и без того относятся к идее финансового всепрощения с большим скепсисом.

«Я поддерживаю эту идею. В целом, она правильная и может помочь перезапустить финансовую систему и вернуть в экономику неработающие капиталы. Однако против нее жестко выступает МВФ, поскольку видит в ней широкие возможности для легализации денег коррупционеров. Они уверены, что прежде нужно реформировать налоговую службу, а уж затем браться за подобные вещи», — отметил UBR.ua управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Бумажная безопасность

Авторы проекта предлагают внести десятки правок в Налоговый, Административный и Уголовный кодексы, освобождая декларантов от любых возможных санкций и преследований. А также временно снять с банков и госслужбы финмониторинга проверять и блокировать подозрительные операции, проводимые в рамках кампании добровольного декларирования. Фактически, задекларированное имущество считается автоматически легальным, сколь значительными не были бы нарушения при его получении.

Однако юристы сомневаются, что государство сможет выдержать взятые на себя гарантии. И дело вовсе не в коррупционной составляющей и реальном источнике происхождения средств.

«Нет никаких гарантий, что спустя какое-то время после проведения кампании добровольного декларирования в Верховной Раде не появится еще один или несколько законов, которые полностью или частично ограничат права участников амнистии. Доказательством тому может служить колоссальное количество нормативных актов, которые принимают парламентарии и другие чиновники ежегодно», — уверен Покрищук.

В этом свете эффективность предлагаемых ноу-хау может оказаться ничтожно малой. Не сможет даже помочь предложение авторов установить на внесенный в банк амнистированный капитал 100% гарантии ФГВФЛ.

Кто не успел, тот опоздал

По задумке авторов законопроекта, которые ссылаются в своих разработках на итальянский опыт, срок действия амнистии следует ограничить периодом в 1 год. А по его завершении запустить маховик санкций и контроля на полную катушку.

В частности, предлагают значительно (вплоть до 170 тыс. грн.) увеличить штрафы за неподачу или нарушения сроков предоставления обязательных деклараций о доходах (для тех лиц, которые должны это делать по закону). А также в 3-5 раз увеличить санкции за уклонение от уплаты налогов и сборов.

Не исключено, что в случае принятия законопроекта список может быть дополнен. В том числе и новыми ограничениями в части оборота наличных и в вопросах финансового мониторинга.

«Сама идея попытаться вернуть в экономику замороженные в иностранных банках и под подушками украинцев, конечно, правильная. Вопрос лишь в том, станут ли люди пользоваться предложенными льготами, как собранная в ходе кампании информация будет использоваться в дальнейшем и какие правила будут установлены по ее завершении. Полагаю, в Украине было бы уместно провести полноценное нулевое декларирование, не требуя от людей платить налоги на амнистированный капитал. Наши же законодатели хотят заодно еще и пополнить бюджет», — резюмировал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Юрий Павлов