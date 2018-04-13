Суд в Москве постановил немедленно заблокировать Telegram на территории РФ

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Как передает издание «Медуза», Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу.

Представителей Telegram на заседании 13 апреля не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в «откровенном фарсе».

Тем не менее адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено.

Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут.

Блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно. За нарушение таким образом «пакета Яровой» мессенджер ранее оштрафовали на 800 тысяч рублей.