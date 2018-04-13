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Дания объяснила, при каком условии даст согласие на строительство «Северного потока 2»

Дания объяснила, при каком условии даст согласие на строительство «Северного потока 2»

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток 2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

«В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение», – объяснил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Расмуссен напомнил, что правительство Дании еще не дало согласия на строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны. Датские законы требуют, чтобы правительство, принимая решение, «учитывало геополитические рамочные условия». Этот аспект сейчас изучает министерство иностранных дел страны.

Разумеется, что в случае с «Северным потоком 2» речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике, сказал датский премьер. Его строительство касается не только Дании, поэтому, по словам Расмуссена, он доволен, что канцлер Меркель 10 апреля сделала недвусмысленное заявление по этой теме.

Между тем Расмуссен подчеркнул, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока 2», однако имеет возможность замедлить реализацию проекта, если не даст согласия на прокладку трубопровода через свои воды.

«Мы можем помешать прокладке труб у острова Борнхольм», – объяснил Расмуссен. В этом случае маршрут газопровода будет изменен и пройдет через международные воды, что уже не будет требовать разрешения Дании.

По материалам Комментарии
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