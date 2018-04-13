Российский олигарх нашел способ вывести свою компанию из-под санкций США

Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer завершил сделку по выкупу 5 млн собственных акций (14,6%) у группы Ренова российского олигарха Виктора Вексельберга.

Об этом сообщило российское агентство РБК со ссылкой на свои источники.

В Sulzer подчеркнули, что компания больше не является объектом санкций по закону США и может восстановить нормальную деятельность на мировом рынке.

Впрочем, деньги от этой сделки Ренова получит только в случае отмены санкций, добавил представитель Sulzer Райнер Вайхофен. Цена этого пакета на бирже составляет около $561 млн.