Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 164 0

Эксперт посчитал, на сколько Энергоатом должен повысить тариф, чтобы не уйти в "минус"

Эксперт посчитал, на сколько Энергоатом должен повысить тариф, чтобы не уйти в "минус"

Тариф ГП “НАЭК “Энергоатом” должен составлять минимум 69,9 коп. за кВт/час против текущих 54,03 коп. за кВт/час для покрытия основных расходов.

Об этом сказал заместитель главы Атомпрофсоюза Алексей Лыч.

“Учитывая выработку более 50% электроэнергии и понимая влияние тарифа на общий тариф, консервативный тариф, рассчитанный НАЭК “Энергоатом”, равен 69,9 коп.”, – сказал Лыч.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года действующий тариф для НАЭК составляет 54,03 коп. за 1 кВт/час. По мнению Энергоатома, такой тариф порождает дефицит по основным статьям расходов: в частности, на закупку свежего ядерного топлива в текущем году не хватает 1,5 млрд грн. В тарифе также не учтена заработная плата персонала объектов, которые Энергоатом начал эксплуатировать 2017 года, или тех объектов, ввод которых в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.

В частности, это касается Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, строительство которого началось в ноябре 2017 года, комплексов по переработке радиоактивных отходов на Запорожской и Ровенской АЭС, комплекса брызгающих бассейнов на ЮУАЭС и других.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018