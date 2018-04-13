Эксперт посчитал, на сколько Энергоатом должен повысить тариф, чтобы не уйти в "минус"

Тариф ГП “НАЭК “Энергоатом” должен составлять минимум 69,9 коп. за кВт/час против текущих 54,03 коп. за кВт/час для покрытия основных расходов.

Об этом сказал заместитель главы Атомпрофсоюза Алексей Лыч.

“Учитывая выработку более 50% электроэнергии и понимая влияние тарифа на общий тариф, консервативный тариф, рассчитанный НАЭК “Энергоатом”, равен 69,9 коп.”, – сказал Лыч.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года действующий тариф для НАЭК составляет 54,03 коп. за 1 кВт/час. По мнению Энергоатома, такой тариф порождает дефицит по основным статьям расходов: в частности, на закупку свежего ядерного топлива в текущем году не хватает 1,5 млрд грн. В тарифе также не учтена заработная плата персонала объектов, которые Энергоатом начал эксплуатировать 2017 года, или тех объектов, ввод которых в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.

В частности, это касается Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, строительство которого началось в ноябре 2017 года, комплексов по переработке радиоактивных отходов на Запорожской и Ровенской АЭС, комплекса брызгающих бассейнов на ЮУАЭС и других.