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Заработало первое отделение банка, где работают только роботы

Заработало первое отделение банка, где работают только роботы

Китайский банк China Construction Bank открыл в Шанхае полностью роботизированное отделение, в котором клиентов обслуживают исключительно роботы.

В этом отделении можно выполнить стандартные операции – открыть счет, отправить перевод, обменять валюту, инвестировать в золото или получить услуги по управлению активами. Робот встречает клиентов при входе в отделение. Он оборудован системой распознавания голоса, может ответить на базовые вопросы, а также сканирует документы, чтобы распознать внешность.

Правда, клиенты могут пообщаться с живыми людьми – в отделении есть кабинет для видеосвязи с менеджерами-людьми. Как пояснили в China Construction Bank, это поможет повысить привлекательность банка в глазах технически подкованных клиентов и сократить расходы на персонал. Банк уже установил 1600 “умных” машин самообслуживания в 360 отделениях.

По материалам Технот
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