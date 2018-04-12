Украина продолжает закупать российский уголь через европейских посредников

В течение 2017 года в Украину из Российской Федерации было импортировано 2,66 млн тонн антрацита, что составляет 78,6% от всего импорта. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Держзовнишинформ».

Импорт антрацита в Украину в 2017 году составил 3,38 млн тонн, что больше чем втрое превышает показатель 2016 года (933,4 тыс. тонн). В 2017 году 99,6% всего антрацита импортировано в Украину по «непрямым» контрактам (в 2016 году эта цифра составляла 99,8%).

«В 2017 году 78,6% импортируемого антрацита (2,66 млн тонн) поступило из Российской Федерации, причем 99,5% – через посредников. Усредненная расчетная цена антрацита, что завозился в Украину из РФ по «непрямым» контрактам, в 2017 году составила $99,3/тонна, а напрямую из РФ завезли только 12,1 тыс. тонн по среднерасчетной цене $165,7/тонна. В основном импорт антрацита из России в 2017 году происходил через такие страны, как Швейцария (1,50 млн тонн по среднерасчетной цене около $100,4/тонна) и Великобритания (523,4 тыс. тонн по среднерасчетной цене $102,6 /тонна)», – отмечают эксперты отдела исследований рынков нефтепродуктов и промышленно-сырьевых ресурсов ГП «Держзовнишинформ». Из ЮАР Украина в 2017 году импортировала 714,1 тыс. тонн антрацита (21,2% всего импорта) по среднерасчетной цене $92,1/тонна (импорт осуществлялся через Швейцарию).