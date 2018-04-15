Трудовые мигранты в этом году переведут в Украину около 9 млрд долларов

В этом году объемы частных переводов средств в Украину ожидаются на уровне около 9 млрд долларов. Об этом на пресс-брифинге на решения Правления НБУ по монетарной политике сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

“В 2018 году мы ожидаем, что объемы частных переводов средств в Украине будут примерно на уровне прошлого года. Это около 9 млрд долларов”, – отметил Сологуб, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки за 2015-2017 годы. В результате выяснилось, что сумма переводов из Польши была выше более чем в два раза.

В частности, по предварительным оценкам НБУ, объем переводов из Польши в Украину по официальным и неофициальным каналам составил 1350 млн долларов в 2017 году, но по последним оценкам НБУ, на основе данных Центробанка Польши, эта сумма была выше более чем в два раза – 3123 млн долларов.