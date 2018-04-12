По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (55,745 млн и 32,590 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 49). Максимальный курс продажи доллара 26,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,08-26,07 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 104 активные заявки по доллару на сумму более 88,335 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,0500 – 2 000
26,0500 – 200 000
26,0500 – 20 000
26,0500 – 20 000
26,0500 – 15 000
26,0500 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,9200 – 8 300
26,0000 – 500
26,0500 – 1 000
26,0500 – 6 100
26,0500 – 1 000
26,0600 – 10 000
26,0600 – 4 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0898 грн (26,0246 грн)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0339 грн (25,9644 грн)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.