По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (55,745 млн и 32,590 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 49). Максимальный курс продажи доллара 26,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,08-26,07 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 104 активные заявки по доллару на сумму более 88,335 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,0500 – 2 00026,0500 – 200 00026,0500 – 20 00026,0500 – 20 00026,0500 – 15 00026,0500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9200 – 8 300

26,0000 – 500

26,0500 – 1 000

26,0500 – 6 100

26,0500 – 1 000

26,0600 – 10 000

26,0600 – 4 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0898 грн (26,0246 грн)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0339 грн (25,9644 грн)



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.