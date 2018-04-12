Межбанк: доллар вырос к 25,98 на геополитической напряженности и широкой гривневой ликвидности

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 58 755,4 млн грн к отметке 57 178,3 млн грн, не очень, однако, ослабляя, «теоретические» риски для гривны на торгах межбанка.

Реализуя ожидания относительно рисков для гривны, довольно рано (около 10.04 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 25,99/26,02 UAH/USD.

Спустя 11 минут, на 10.15 цены безналичного «американца» на межбанке стали более «земными»: 25,98/26,00 UAH/USD, немного сузив спред.

На 10.54 цена доллара, отдав ранее должное Дню космонавтики, вернулась к земным проблемам и опустилась на межбанке до 25,95/25,98 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.

Около 11.10 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 25,95/25,98 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,900 / 25,925

евро – 32,051 / 32,077

российский рубль – 0,4011 / 0,4018

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2368 / 1,2369

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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