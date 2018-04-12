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В Киеве застройщик изобличен в неуплате 8,7 млн грн налогов

В Киеве застройщик изобличен в неуплате 8,7 млн грн налогов

Прокуратурой Киева совместно со столичной фискальной службой изобличен в неуплате более 8,7 млн гривен налогов директор столичной строительной фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что одним из столичных предприятий осуществлялась реализация квартир в новостройке. Однако выяснилось, что при ведении хозяйственной деятельности строительная компания не подавала налоговые декларации и не декларировала свои налоговые обязательства.

В результате в государственный бюджет не уплачено налогов на сумму более 8,7 млн грн.

В настоящее время директор указанного предприятия уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры с целью возмещения нанесенного ущерба наложен арест на 12 квартир в новостройке.

По материалам Главком
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