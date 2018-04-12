Украина нуждается в разработке новой государственной космической программы - Порошенко

Украина нуждается в разработке новой общегосударственной космической программы и реформированию оборонно-промышленного комплекса.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в поздравлении работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником, передает пресс-служба президента. “…Сохранение статуса космической державы, внедрение уникальных технологических возможностей отрасли для развития экономики и потребностей национальной безопасности и обороны требует разработки новой общегосударственной космической программы Украины и реформирования оборонно-промышленного комплекса”, – отметил Порошенко.

По словам президента, Украина “сделала весомый вклад в историю покорения неба”.

Он пожелал работникам отрасли здоровья и покорения новых высот.

Напомним, в марте государственное космическое агентство Украины (SSAU) предложило построить космодром за пределами авиабазы Кертин в Кимберли, Австралия.

Идея поступила как ответ на многолетнюю мечту Австралии о размещении своего собственного пускового комплекса.