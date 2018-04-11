Межбанк: доллар к 25,92 понизила двойная «порция» предложения СКВ и продажи агросектора

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,15 коп., на торгах среды укрепился на 4,96 коп., и оказавшись на уровне 25,9259 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией «американца» до 25,92/25,96, а спустя 23 минуты, несколько замедлив темп снижения, доллар обосновался на цифре 25,92/25,95 UAH/USD.

К 10.51 котировки СКВ на межбанке составили 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем, что именно в это время на рынок вышел регулятор, который «анонимной» скупкой в рамках «технологии» Matching «лишнего» доллара заморозил его дальнейшее снижение. Во всяком случае, эти цены (25,91/25,93 UAH/USD) оставались действующими до 13.20 Киева, после чего «американец» возобновил снижение, индицируя возможный уход НБУ с рынка, вначале до 25,90/25,93, а с 15.10 до 25,900/25,925 UAH/USD.

Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.

На этой цифре (25,900/25,925 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 11 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9259 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,900 / 25,930

евро – 32,069 / 32,106

российский рубль – 0,399 / 0,400

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2378 / 1,2379

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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