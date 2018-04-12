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Китай обещает расширить доступ иностранцам к финансовому сектору до конца 2018 г

Китай обещает расширить доступ иностранцам к финансовому сектору до конца 2018 г

Китай в среду назвал более четкие временные рамки открытия финансового сектора для большего объема зарубежных инвестиций, обещая сделать это до конца 2018 года в попытке сдержать усиливающуюся критику со стороны США и других стран относительно несправедливого ограничения конкуренции Пекином.

Глава Народного банка Китая И Ган сказал, что Китай позволит зарубежным фирмам на равных конкурировать с местными компаниями.

Пекин впервые сообщил, что примет ряд мер для открытия финансового сектора до конца 2018 года, пообещав предпринять ряд шагов уже в июне.

В частности, Китай обещает разрешить зарубежным фирмам осуществлять инвестиции в трастовые компании, операции финансового лизинга, автокредитование и потребительское кредитование, о чем Пекин объявил в 2017 году. Народный банк Китая также подтвердил, что хочет создать “мост” между торговыми площадками КНР и Лондона к концу 2018 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пообещал еще больше открыть экономику страны для зарубежных инвесторов и понизить пошлины на импорт части продукции, включая автомобили, в ходе выступления, которое рынки сочли попыткой ослабить торговые противоречия с Вашингтоном.

“Новые детали, касающиеся временных рамок осуществления (мер), могут указывать на желание Китая избежать расширения торговых ограничений и повысить уверенность рынка в том, что объявленные меры для открытия рынка будут применены на практике”, – сообщило в среду международное рейтинговое агентство Moody’s.

Комментируя торговые отношения с США, глава Народного банка Китая сказал, что Вашингтон и Пекин должны рационально решать проблемы, а китайско-американская торговля товарами и услугами в будущем должна прийти к равновесию.

По материалам reuters.com
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