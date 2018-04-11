Кабмин упростил процедуру регистрации безработных выпускников вузов

Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации безработных из числа выпускников высших учебных заведений.

Об этом говорится в соответствующем постановлении.

В частности, на заседании Кабмина приняли постановление, которое согласует нормативно-правовые акты по вопросам занятости с требованиями закона об образовании и другими актами.

Таким образом, выпускникам высших учебных заведений, которые учились на бюджете и обратились в центр занятости в течение года после выпуска, не нужно подавать направление на работу или справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства.

Кроме того, расширен перечень учреждений Государственной службы занятости, которые могут выдавать ваучеры для поддержания конкурентоспособности выпускников на рынке труда.