По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (35,169 млн и 31,398 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 43). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,03-26,05 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму более 66,567 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,0400 – 2 000

26,0400 – 1 000

26,0300 – 20 000

26,0000 – 3 000

26,0000 – 10 000

26,0000 – 10 000

26,0000 – 2 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9500 – 8 500

26,0000 – 30 000

26,0000 – 10 000

26,0000 – 6 200

26,0000 – 700

26,0000 – 10 000

26,0000 – 4 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0246 грн (предыдущий 26.0859)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9644 грн (предыдущий 26.0222)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.