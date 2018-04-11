Кабмин одобрил повышение штрафов за нарушение избирательного законодательства

Кабинет министров Украины одобрил изменения в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

В частности, штрафы за предвыборную агитацию лицом, участие которого в ней запрещено законом, агитацию вне установленных законом сроков, агитацию в формах с применением средств, которые противоречат Конституции или законам Украины, увеличиваются в пределах от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов. В отношении служебных и должностных лиц штрафы будут увеличены в пределах от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

Агитация, которая сопровождается предоставлением избирателям денег, товаров, услуг, льгот повлечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Умышленное разглашение избирателем результатов голосования путем их демонстрации в помещении для голосования – от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Уничтожение избирателем своего бюллетеня, вынесение его за пределы помещения для голосования – от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Отметим, данный законопроект вносит изменения, в том числе, в Уголовный кодекс. Ключевая цель законопроекта – установление наказания за нарушение прав избирателей и предотвращение попыток нарушить избирательные права. При подготовке законопроекта проводилось исследование, которое показало: 68% украинцев не удовлетворены степенью прозрачности избирательных процессов.