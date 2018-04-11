Немецкий миллиардер пропал без вести во время отдыха в Альпах

Во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах пропал глава немецкого холдинга Tengelmann Group Карл-Эриван Хауб.

Об этом передает Reuters.

58-летний миллиардер, чья семья считается одной из богатейших в Германии, выехал к пику Кляйн-Маттерхорн из отеля в швейцарском Церматте еще 7 апреля. С того времени ничего не известно о его местонахождении.

Семья Хауба забила тревогу после того, как он не явился на запланированное место встречи в Церматте, и обратилась в полицию.

Его брат отметил, что пропавший бизнесмен был очень опытным горнолыжником и альпинистом.

В районе его пропажи сейчас продолжается активная поисково-спасательная операция, которая осложняется плохими погодными условиями.

Справка Finance.ua:

Tengelmann Group, куда, в частности, входит сеть строительных магазинов OBI , владеет 73 компаниями с оборотом около 30 млрд евро и более 215 тысячами сотрудников.