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МЭРТ подсчитало, сколько Украина сэкономила на госзакупках

МЭРТ подсчитало, сколько Украина сэкономила на госзакупках

В сфере публичных закупок в 2017 году в Украине было объявлено более миллиона тендеров общей ожидаемой стоимостью выше 777 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), пишет “Сегодня”.

Из этого числа успешно завершились 869 тысяч 344 аукциона на общую сумму более 500 млрд гривен.

Экономия, по данным МЭРТ, составила 27,1 млрд гривен.

Всего за право продавать государству соревновались 35,2 тысячи предприятий.

“По результатам проведенных процедур закупок 99,84% договоров заключено с украинскими компаниями, и только 0,16% договоров с иностранными поставщиками”, – подчеркнули в МЭРТ.

При этом ранее Госаудитслужба по результатам анализа закупок в течение 2017 года предупредила нарушения на сумму 16,8 млрд гривен. Из-за выявленных финансовых нарушений отменены конкурсные торги в целом на 15,5 млрд грн. Заключенных договоров расторгли на сумму 13 млрд грн.

По материалам Сегодня
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