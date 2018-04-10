Платежный сервис Samsung Pay получил интеграцию с PayPal

Мобильная платежная система Samsung Pay на сегодня является одной из самых популярных на рынке и поддерживает технологию MST для работы с классическими терминалами для банковских карт с магнитной полоской.

На днях сервис получил еще одно преимущество – интеграцию с самым распространенным платежным сервисом в мире PayPal.

Как сообщается, первые пользователи в США уже получили возможность связать свою учетную запись PayPal с Samsung Pay и использовать ее для оплаты покупок в приложениях, онлайн и магазинах, поддерживающих этот способ оплаты. Справедливости ради отметим, что впервые о включении поддержки PayPal в свой платежный сервис Samsung объявила еще девять месяцев назад. Когда пользователи PayPal из других стран смогут привязать свой аккаунт к Samsung Pay, пока не известно.

Тем временем сам PayPal, как сообщает The Wall Street Journal, приступил к внедрению ряда новых функций из разряда традиционных банковских услуг.

В частности, интернет-гигант PayPal предлагает пользователям физические дебетовые карты, которые они могут использовать для снятия наличных в банкоматах и других операций, включая обналичивание чеков по фотографии и прямое зачисление выплат от работодателей. Соответствующие функциональные возможности PayPal тестировала на протяжении нескольких последних месяцев с группой небольших американских банков, включая Делавэрский банк, который выступит эмитентом карт.

Остается добавить, что PayPal ранее уже предлагала своим клиентам физические карты в рамках услуг PayPal Cash и MasterCard PayPal.