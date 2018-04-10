Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 23 0

Платежный сервис Samsung Pay получил интеграцию с PayPal

Платежный сервис Samsung Pay получил интеграцию с PayPal

Мобильная платежная система Samsung Pay на сегодня является одной из самых популярных на рынке и поддерживает технологию MST для работы с классическими терминалами для банковских карт с магнитной полоской.

На днях сервис получил еще одно преимущество – интеграцию с самым распространенным платежным сервисом в мире PayPal.

Как сообщается, первые пользователи в США уже получили возможность связать свою учетную запись PayPal с Samsung Pay и использовать ее для оплаты покупок в приложениях, онлайн и магазинах, поддерживающих этот способ оплаты. Справедливости ради отметим, что впервые о включении поддержки PayPal в свой платежный сервис Samsung объявила еще девять месяцев назад. Когда пользователи PayPal из других стран смогут привязать свой аккаунт к Samsung Pay, пока не известно.

Тем временем сам PayPal, как сообщает The Wall Street Journal, приступил к внедрению ряда новых функций из разряда традиционных банковских услуг.

В частности, интернет-гигант PayPal предлагает пользователям физические дебетовые карты, которые они могут использовать для снятия наличных в банкоматах и других операций, включая обналичивание чеков по фотографии и прямое зачисление выплат от работодателей. Соответствующие функциональные возможности PayPal тестировала на протяжении нескольких последних месяцев с группой небольших американских банков, включая Делавэрский банк, который выступит эмитентом карт.

Остается добавить, что PayPal ранее уже предлагала своим клиентам физические карты в рамках услуг PayPal Cash и MasterCard PayPal.

По материалам Engadget
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018