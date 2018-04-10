День финансов, 10 апреля: перспективы гривны, Северного потока-2, цен на газ и отопление

Вторник, 10 апреля, оказался днем прогнозов.

Прогноз 1 (от МЭРТ).

Министерство опубликовало консенсус-прогноз согласно которому украинцев в ближайшие годы ждет повышение цен на газ, свет, горячую воду, отопление. К примеру, согласно прогнозу, цены на горячую воду и отопление в 2018 году могут вырасти на 20%, в 2019 году – на 10%, в 2020 году – на 11%, в 2021 году – на 20%. Что еще #будеттолькодорожать, читайте тут.

Прогноз 2 (от Порошенко).

Президент Украины прогнозирует, что постройка «Северного потока-2» станет политической взяткой в обмен на лояльность по отношению к РФ. При этом Порошенко говорит, что проект не содержит никакого обоснования с точки зрения экономической целесообразности. Более того, Президент предложил немцам альтернативу участию в проекте Северный поток-2.

Прогноз 3 (от Всемирного банка).

Сегодня ВБ предоставил прогноз по Украине на 2018 год. Как уверяют эксперты Банка, если не будут проведены необходимые реформы, то в 2018-2019 рост ВВП может снизиться на 2 п.п. Кстати, как отмечают во Всемирном банке, инфляция в Украине в 2018 году может вновь превысить ожидания НБУ на фоне ожидаемого повышения расходов на оплату труда.

Прогноз 4 (по гривне).

Гривна стала сильнее. По крайней мере, если посмотреть на динамику валют стран СНГ в первом квартале 2018. В погоне за укреплением к доллару нашу родную гривну опередил лишь «спортсмен» из Грузии — лари. Больше о «забеге» валют СНГ в первом квартале текущего года можно узнать в инфографике от ГК FOREX CLUB. Там же вас ждет и прогноз по курсу национальной валюты до начала лета.

Прогноз 5 (от Мининфраструктуры).

В Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск нового железнодорожного маршрута из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс. По прогнозам ведомства, стоимость билета купейным вагоном до Риги составит около 1855 грн (59 евро).

Прогноз 6 (от Кличко).

Мэр Киева прогнозирует, что уже к лету столичных жителей ждут отремонтированные парки. Каждый парк после обновления будет иметь собственный дизайн, архитектурные особенности, учитывая географическое расположение.

Прогноз 7 (по украинскому лоукосту).

По прогнозам руководства авиакомпании SkyUp, базовым аэропортом для первого украинского лоукоста станет «Киев» (Жуляны). Почему по прогнозам? Потому как в нашей стране у бизнеса (в силу тех, либо иных обстоятельств) все очень быстро может поменяться. Пока же мы верим в лучшее, а в компании объясняют мотивы своего выбора.