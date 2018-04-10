По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (30,084 млн и 24,227 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 33). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,08-26,10 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму более 54,311 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,0700 – 1 500

26,0500 – 3 000

26,0500 – 10 000

26,0500 – 3 000

26,0500 – 15 000

26,0500 – 1 000

26,0400 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9800 – 10 000

26,0400 – 3 100

26,0500 – 8 000

26,0500 – 200

26,0500 – 5 000

26,0500 – 4 600

26,0500 – 800

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26.0859

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26.0222

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.