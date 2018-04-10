СМИ: в Украине хотят расширить список правоохранителей, освобожденных от декларирования (инфографика)

Национальное агентство по предупреждению коррупции разработало законопроект, которым предлагает разрешить всем правоохранителям, которые отправляются в зону АТО, не подавать декларации.

Как пишет “Дело”, также НАПК предлагает закрыть информацию о населенном пункте, в котором декларант владеет имуществом, и много другой информации, пока доступной общественности.

Центр противодействия коррупции получил текст законопроекта, который НАПК подало на утверждение в Кабинет министров .

Согласно документу, НАПК хочет получить право определять специальный порядок представления деклараций не только оперативниками и разведчиками, как это разрешено сейчас, но и военным прокурорам и другим силовикам, которые отправляются для выполнения задач в военно-гражданские администрации, а также внутренне перемещенным лицам.

“Это узаконит разрешение НАПК скрывать свои декларации не только СБУ, но и любому из правоохранителей”, — утверждает Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции.

Напомним, что сейчас активисты судятся с СБУ и военной прокуратурой.

Еще одно нововведение проекта — не показывать в публичном доступе декларации занимаемую должность декларанта или должность, на которую он/она претендуют. Также в НАПК хотят скрыть даже населенный пункт, где находится имущество декларанта.

Также законопроект предусматривает создание в госорганах и государственных предприятиях специальных подразделений для контроля и координации выполнения антикоррупционного законодательства, которые будут подчиняться НАПК.

Кроме того НАПК хочет расширить полномочия по получению информации и беспрепятственно получать банковскую тайну. Сейчас они могут это делать через суд, который и должен выступать фильтром для предотвращения злоупотреблений. Такая же процедура действует и для НАБУ, и других правоохранителей.