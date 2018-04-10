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Порошенко снова похвастался позицией Украины в Doing Business

Порошенко снова похвастался позицией Украины в Doing Business

С 2013 года Украина поднялась на 76 место в рейтинге Мирового банка “Doing Business” и стремится оказаться в первой 50-ке.

Об этом в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

“Мы решительно осуществляем реформы, чтобы значительно улучшить инвестиционный климат. Но больше, чем моим словам как президента, можно доверять оценке Мирового банка – в его рейтинге Doing Business Украина поднялась с позиции 137 до моего прихода к власти в 2013 году, на 76-ю строчку – в прошлом году”, – отметил Порошенко.

По его словам, такой динамики не продемонстрировала ни одна страна.

“И мы делаем все возможное, чтобы оказаться в ближайшее время в первой 50-ке. Самое главное – это мнение инвесторов: много влиятельных фирм пришли или вернулись в Украину”, – добавил президент.

По материалам Економічна Правда
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