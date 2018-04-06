День финансов, 6 апреля: удары по российскому бизнесу, теневому обороту наличных и «тунеядцам»

В эту предпраздничную пятницу (6 апреля) пока одни объясняли свои планы, другие решили действовать:

Выйти из тени! Министерство финансов разработало законопроект, который создаст условия для дистанционной торговли и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг («кэшбэки»). Говорят, что устранят пробелы в правовом регулировании в сфере применения РРО при дистанционной торговле.

Удар по российскому бизнесу. США нанесли самый мощный удар по российскому бизнесу с момента начала санкционного давления, включив в «черный список», предусматривающий максимально жесткие ограничения, сразу несколько миллиардеров, подконтрольные им компании, включая публичные, а также руководителей госкомпаний и банков.

«Добро» Финляндии. Сегодня посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров объяснил, почему же Финляндия дала добро на газопровод в обход Украины. Если вы не в курсе событий, накануне (5 апреля), проект газопровода “Северный поток – 2” одобрило правительство Финляндии. Строительство газопровода разрешено в исключительной экономической зоне страны.

eCall для авто. Для автомобилей в ЕС начали действовать новые требования. Теперь абсолютно все новые автомобили должны иметь систему автоматического вызова служб спасения при ДТП, которая называется eCall.

4G от «Киевстар». Мобильный оператор «Киевстар» запустил высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G (LTE) в диапазоне 2600 Мгц в 20 населенных пунктах Украины. В то же время оператор отмечает: поскольку частоты диапазона 2600 МГц имеют незначительный радиус действия, покрытие будет несплошным.

Признаки «тунеядцев». Правительство Беларуси утвердило положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, а также порядке формирования и ведения базы таких граждан.