Межбанк: доллар остановил от дальнейшего падения аукцион НБУ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 19,66 коп., на торгах пятницы замедлил рост, укрепившись на 3,95 коп., и оказавшись на уровне 26,0270 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,04 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, понизившись до 25,94/25,98, однако, спустя 7 минут, немного восстановился, приподнявшись к 25,96/25,99 UAH/USD.

В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – выкуп с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надлежало успеть подать до 10.30 Киева.

Столь ранний срок проведения гривневой интервенции под вывеской аукциона, с одной стороны, объясняется началом пасхальных каникул, с другой, очевидным превентивным «заказом» со стороны предполагающихся участников мероприятия.

Анонс регулятора моментально заморозил коррекцию безналичного доллара и даже обеспечил отскок курса до уровня 25,98/26,02 по состоянию на 10.38, а уже около 10.55 цена «американца» на межбанке оказалась на отметке 26,02/26,05 UAH/USD, которую не покидала до полудня.

Рынок не отреагировал на эту статистику, цена СКВ не тронулась с уровня 26,02/26,05 UAH/USD, индицируя высокий процент удовлетворения заявок регулятором.

Вскоре это предположение подтвердилось итогами состоявшегося валютного аукциона.

Было подано заявок на сумму $62,7 млн., из которых НБУ удовлетворил $50,7 млн., средневзвешенный курс составил 26,0477, минимальный – 26,030, максимальный (цена отсечки) – 26,050 UAH/USD.

Около полудня на межбанк вернулись «неудачники» аукциона, которые своими продажами понизили цену «рыночного» доллара до 25,98/26,02 UAH/USD по состоянию на 12.02 Киева.

С 13.20 котировки «американца» на межбанке обосновались на уровне 25,99/26,03, который не покидали, по сути, до самого завершения торгов, немного понизившись до 25,985/26,020 UAH/USD около 15.20.

Большинство сделок на межбанке 6 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0270 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,9900 / 26,0100

евро – 31,8195 / 31,8695

российский рубль – 0,4482/ 0,4492

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2275/ 1,2276.

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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