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Венгерский владелец крупного украинского банка сменил руководство "дочки"

Венгерский владелец крупного украинского банка сменил руководство "дочки"

Единственный акционер украинского ОТП Банка – одноименный венгерский OTP Bank Plc – обновил состав наблюдательного совета украинской “дочки”.

Об этом говорится в пресс-релизе украинского банка по итогам годового собрания 5 апреля 2018 года.

В частности, прекращены полномочия членов наблюдательного совета Адама Андраша Сентпетери, Тамаша Дьердь Гати, Антала Дьюлавари и Акош Ференца Тиса-Папп (оба – независимые).

Вместо них назначены Золтан Тотматьяш, Энтони Радев, Тамаш Аттилу Ковач и Шандор Ваци (последние трое – независимые).

Кроме того, в новый состав переизбраны Золтан Майор, который стал председателем наблюдательного совета, Агнеш Юлианна Куммер, Петер Янош Беше и Габор Ильеш.

По материалам НВ
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