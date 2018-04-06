Венгерский владелец крупного украинского банка сменил руководство "дочки"

Единственный акционер украинского ОТП Банка – одноименный венгерский OTP Bank Plc – обновил состав наблюдательного совета украинской “дочки”.

Об этом говорится в пресс-релизе украинского банка по итогам годового собрания 5 апреля 2018 года.

В частности, прекращены полномочия членов наблюдательного совета Адама Андраша Сентпетери, Тамаша Дьердь Гати, Антала Дьюлавари и Акош Ференца Тиса-Папп (оба – независимые).

Вместо них назначены Золтан Тотматьяш, Энтони Радев, Тамаш Аттилу Ковач и Шандор Ваци (последние трое – независимые).

Кроме того, в новый состав переизбраны Золтан Майор, который стал председателем наблюдательного совета, Агнеш Юлианна Куммер, Петер Янош Беше и Габор Ильеш.