Летняя подработка: названы самые выгодные направления для украинских студентов

Для одних лето — пора безделья и отпусков, а для других — возможность неплохо заработать. И украинские студенты тут не исключение. Многие из них предпочитают проводить время летних каникул с пользой и подыскивают себе выгодную подработку на теплый сезон. Есть и те, кто пробует отправиться на заработки в другую страну или работают из дома.

Что есть дома

Теплые деньки для многих студентов — отличный шанс получить новые или отшлифовать уже имеющиеся навыки. Традиционно летом работодатели ищут к себе в компании для летних стажировок именно молодежь. Причем спрос на студентов в «высокий сезон» немалый.

«Уже сейчас у нас на сайте таких вакансий 483 штуки, и дальше будет только больше. Работа предлагается разная и интересная — не только рутину по офисам разгребать. Ищут и младшего видеоинженера, стажера со специализацией «контент-маркетинг и реклама в соцсетях», трансферного гида, фаршемесильщика, ученика маляра на позолоту сусальным золотом и т.д. Кстати, некоторые компании (в основном иностранные) даже на стажировку предлагают интересные финансовые условия — например, зарплату в 15 тыс. грн.», — рассказала UBR.ua hr-эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина.

Если же говорить о простой работе для молодых людей и студентов без опыта, то для них вакансий еще больше. Только на rabota.ua их 9 936 штук. Это места для продавцов, операторов контакт-центров, менеджеров по продажам и других, менее универсальных специалистов — фармацевтов, администраторов центров, копирайтеров, курьеров и даже кондитеров. Зарплаты — от 6 до 17 тыс. грн. — зависят от города, где размещена вакансия, специфики работы, сферы и графика.

Нередко работодателями выступают крупные иностранные и отечественные компании, имеющие многолетние программы работы со студентами. Из таких сезонников формируется кадровый резерв, а сама компания строит положительный бренд работодателя.

Подальше от Родины

Не обошла стороной украинскую молодежь и общенациональная мода на заграничные заработки. Помимо примелькавшихся уже Польши и Чехии, есть и более экзотические направления.

Летом открывается большое количество вакансий в приморских городах. Тут ищут кадры в сферах торговли, гостиничном бизнесе, кафе и ресторанах. В небольших городках работодатели бонусом к достаточно скромному окладу могут предлагать проживание и питание для официантов, поваров, администраторов отелей и пансионатов, что делает их предложения более привлекательными.

«Начнутся летние аграрные работы не только в Польше, но и Испании, Италии, Швеции и пр. — так что работы для сезонных студентов хватает уже сейчас, а будет еще больше», — заметила Татьяна Пашкина.

«Проживание в гостинице, переезд (чаще автобусом) обычно берет на себя работодатель. Нужны официанты, прочий обслуживающий персонал. Оклады предлагают 250-450 евро в мес., плюс чаевые. Если нет биометрического паспорта, придется потратить 35 евро на визу. Много набирают в отели, где преобладают русскоговорящие туристы, так что можно обойтись без знания языка», — отметила UBR.ua руководитель агентства по трудоустройству Work Garant Татьяна Бугакова.

На морские курорты Турции и Египта в сезон также активно ищут аниматоров, хостесс, массажистов, уборщиц и т.д. Правда, те вакансии, где нужен контакт с отдыхающими, потребуют хотя бы минимального знания английского. Особенно ценятся те, у кого уже есть какой-то опыт на подобной работе. Здесь предложение стартует от $300-400/мес. (плюс чаевые). Если есть возможность подписать полугодовой контракт — оклад обещают выше.

Проживание и питание зачастую тоже ложатся на плечи работодателя. Хотя бывают и нюансы. Например, переезд (весь или в одну сторону) могут попросить оплатить самостоятельно. При таких раскладах подработка может быть не очень выгодна, говорят эксперты.

Польша вне конкуренции

Легче всего украинцу сейчас уехать все же в Польшу. По безвизу можно вполне легально работать там до 3 месяцев. Чем украинские студенты активно пользуются. Тем более, оклады там продолжают радовать наших заробитчан.

«За последний год час работы вырос в среднем с 8 до 10 злотых. На практике выходит порядка $700/мес. при рабочем дне продолжительностью 8-12 часов. Людей набирают активно, и не только молодежь. Нужны рабочие руки на пищевые (разделка, упаковка) и промышленные производства (сборка автодеталей). Но проживание и питание могут попросить оплачивать самому, поэтому чистыми в итоге получится порядка $400-500/мес.», — говорит Бугакова.

Многие заграничные работодатели, специализирующиеся на производстве и строительстве, охотно возьмут специалиста даже без опыта. Главное — готовность трудиться много и напряженно. Зарплата там соответствующая.

«Если средняя зарплата в графе «другие страны» достигла 32 тыс. грн., то на неквалифицированных работах, например, в Польше, можно заработать от 14 тыс. грн., а шведские компании предлагают зарплату уже в 55 тыс. грн.», — подметила в разговоре с UBR.ua Татьяна Пашкина.

Впрочем, заработать можно и вовсе не выходя из дому. Украинским специалистам предлагают солидное количество вакансий удаленной работы — от продавцов, диспетчеров на телефоне, копирайтеров, переводчиков и учителей английского, до журналистов, программистов, аналитиков и рекрутеров.

Денис Вергун