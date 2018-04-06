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В Киеве ищут подрядчика не ремонт части моста Метро

В Киеве ищут подрядчика не ремонт части моста Метро

Столица проведет капитальный ремонт части моста Метро, проходящей над Русановским проливом. Соответствующий лот коммунальное предприятие “Киевавтодор” разметила 5 апреля на сайте ProZorro.

Также в документе указывается, что на весь ремонт потратят 235,4 млн грн.

За эти деньги победитель тендера должен сделать покрытие проезжей и пешеходной части моста, провести обработку для защиты от коррозии, провести ремонт опор, деформационных швов, системы водоотвода, заменить ограды, люки и ливнепреемники, нанести новую дорожную разметку, отремонтировать опоры.

Начать ремонт победитель тендера должен будет 19 июня 2018 года и закончить в течение 9 месяцев.

Ранее сообщал, что Киевский метрополитен устроит проверки рынкам. Кроме того, было заявлено, что в конце марта Киевсовет дал разрешение на проект землеустройства 9 участков для строительства метро на Виноградарь.

По материалам УБР
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