Посол объяснил, почему Финляндия дала добро на газопровод в обход Украины

Финляндия разрешила строительство российского “Северного потока – 2” не из-за экономических интересов. Об этом заявил полномочный посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

“Никакого экономического интереса у Финляндии нет, поскольку “труба” будет проходить через исключительную экономическую зону, а не через территориальные воды Финляндии. Никаких разветвлений “Северного потока – 2” для Финляндии не будет… Мне финны говорят, что руководствуются исключительно законодательством. И если бы не было конвенции о море от 1982 года, они не ввели бы это разрешение”, – заявил полномочный посол украины в финляндии Андрей Олефиров.

Напомним, накануне, 5 апреля, проект газопровода “Северный поток – 2” одобрило правительство Финляндии. Строительство газопровода разрешено в исключительной экономической зоне страны.

Ранее “Северный поток – 2” получил все разрешения на работы в ФРГ – Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода “Северный поток – 2” в территориальных водах Германии и его сухопутной части еще в конце января-2018.

При этом еще в ноябре-2017 года Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод “Северный поток – 2” и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины.