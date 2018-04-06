По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,885 млн и 26,414 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 36). Максимальный курс продажи доллара 29,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,06-26,07 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 73 активных заявок по доллару на сумму более 57,299 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:29,0000 – 10026,0700 – 2 00026,0600 – 10 00026,0500 – 5 00026,0500 – 50026,0400 – 8 00026,0400 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0000 – 400

26,0000 – 100

26,0000 – 100

26,0200 – 5 700

26,0300 – 3 600

26,0400 – 20 000

26,0400 – 8 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0783 грн (предыдущий 26,0491 грн)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0170 грн (предыдущий 25,9614 грн)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.