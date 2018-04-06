По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,885 млн и 26,414 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 36). Максимальный курс продажи доллара 29,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,06-26,07 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 73 активных заявок по доллару на сумму более 57,299 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
29,0000 – 100
26,0700 – 2 000
26,0600 – 10 000
26,0500 – 5 000
26,0500 – 500
26,0400 – 8 000
26,0400 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,0000 – 400
26,0000 – 100
26,0000 – 100
26,0200 – 5 700
26,0300 – 3 600
26,0400 – 20 000
26,0400 – 8 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0783 грн (предыдущий 26,0491 грн)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0170 грн (предыдущий 25,9614 грн)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.