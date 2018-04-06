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Фриланс для начинающих: кто и когда будет востребован на удаленке (инфографика)

Фриланс для начинающих: кто и когда будет востребован на удаленке (инфографика)

Работы для украинских фрилансеров с каждым годом становится все больше. Спрос на компьютерщиков и «СЕОшников» в сравнении с прошлым годом вырос. А вот дизайнерам, райтерам и архитекторам задач ставят чуть меньше. Летом на рынок выходит много начинающих «удаленщиков», студентов и молодых специалистов после университетов в поисках своих первых заказов.

«Наиболее востребованы в начале года те же специальности, что и в предыдущем году – программисты, дизайнеры, авторы, маркетологи и специалисты по продвижению в интернете», — рассказал представитель украинского фриланс-сервиса Freelancehunt Валентин Зюзин.

По словам эксперта, больше всех за удаленное выполнение заданий работодатели готовы платить программистам (веб и мобильные разработчики), бизнес-консультантам, специалистам, которые занимаются администрированием систем, работой с аудио/видео и продвижением в интернете.

«Если говорить про фриланс, то для тех студентов, кто закончил учебный год и имеет начальные навыки – самое время попробовать работать с заказчиками удаленно. В это время как раз многие профессиональные фрилансеры уходят в отпуск, и вероятность получить первый заказ выше, чем в другое время», — подметил Валентин Зюзин.

По материалам УБР
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