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Чиновникам в Грузии начали запрещать ездить на машинах черного цвета

Чиновникам в Грузии начали запрещать ездить на машинах черного цвета

Автомобили всех классов, предназначенные для государственных служащих, могут быть любого цвета, кроме черного – таковы новые официальные регуляции, касающиеся государственного автопарка. Такие нормы были приняты в Грузии.

При этом для госслужащих рекомендовано закупать экономичные модели автомобилей: расход топлива не должен превышать 6 литров на 100 километров.

В частности, изменения внесены в постановление правительства «Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены».

Правительство также поручило передавать в распоряжение Службы доходов министерства финансов те автомобили, которые не подлежат ремонту, или их ремонт считается нерентабельным.

Следует отметить, что в январе 2018 года запрет на использование автомобилей черного цвета стал действовать и в Туркменистане. При этом там этот запрет распространяется на все машины.

По материалам autonews.ua
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