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Apple хочет реализовать в смартфонах бесконтактное управление

Apple хочет реализовать в смартфонах бесконтактное управление

В будущих смартфонах и фаблетах Apple может появиться новая система бесконтактного управления. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых источников.

В настоящее время проект находится на начальной стадии развития. Речь идёт об использовании технологии распознавания жестов в непосредственной близости от дисплея мобильного устройства. Иными словами, пользователь сможет отдавать определённые команды, не прикасаясь к экрану.

Отмечается, что пока рассматриваемая система далека от практического внедрения. В коммерческих аппаратах такая технология появится не ранее, чем через два года (при условии, что «яблочная» империя даст проекту зелёный свет).

Bloomberg также сообщает, что Apple рассматривает возможность применения в смартфонах iPhone изогнутых дисплеев. Впрочем, окончательное решение в отношении таких экранов пока тоже не принято. Сама компания опубликованную информацию никак не комментирует.

Добавим, что уже в текущем квартале Apple, по слухам, организует пробный выпуск iPhone нового поколения. К выходу на рынок якобы готовятся три аппарата. Один из них получит LCD-дисплей размером 6,1 дюйма по диагонали. Два других смартфона будут оснащены экраном OLED: размер составит 5,85 и 6,45 дюйма по диагонали.

По материалам 3dnews.ru
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