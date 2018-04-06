Мошенники вывели из VABБанка имущество стоимостью более 10 млн гривен

Мошенники неправомерно вывели из-под обременения (ипотеки и наложенного ареста) и в дальнейшем перерегистрировали на частную фирму ликвидное имущество ПАО “VABБанк” – здание в центре Полтавы, стоимостью более 10,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как сообщается, для своих незаконных действий мошенники использовали поддельные документы и электронную цифровую подпись государственного исполнителя.

При этом никаких решений об отчуждении недвижимого имущества банка, как и судебных разбирательств, на основании которых можно было внести запись о смене собственника – нет.

Объектом мошенничества стало нежилое здание, расположенное в Полтаве по адресу ул. Комсомольская (Сретенская), 23, принадлежащее ПАО “VABБанк” на праве частной собственности еще с 2006 года.

В июне 2014 года здание было передано в ипотеку Национальному банку Украины, о чем в реестр прав внесена соответствующая запись.

Однако, 27 марта 2018 г. стало известно о том, что неустановленными лицами был приостановлен арест и ипотека указанного здания. При этом, заявление на проведение регистрационных действий, вроде бы, было подано самым банком.

Однако, уполномоченное лицо Фонда отмечает, что каких-либо заявлений о внесении записей в Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества не предоставлялось.

Несмотря на это уже 28 марта 2018 государственным регистратором одного из коммунальных предприятий на территории Полтавской области в Реестре прав на недвижимое имущество было зарегистрировано право собственности на имущество за частной фирмой – ООО “Торговый дом “Деликатесы Киевщины” на основании явно поддельного акта приема-передачи имущества от банка.