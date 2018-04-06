Шведские эксперты собираются научить Украину строить дороги

Шведские эксперты по строительству дорог, проанализировав качество украинских дорог, посоветовали изменить схему строительства.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного благотворительного фонда «Диамант Украина» Дерек Поттомсон, передают “Комментарии” со ссылкой на UA1.

“Если в Украине ничего не изменится, дорог у вас не будет. Мы готовы помочь, готовы построить в Украине дороги. Но мы не понимаем, почему нам до сих пор никто не позвонил и даже не попросил результатов исследований, которые мы проводили совершенно бесплатно. Тех средств, которые выделяются у вас, достаточно, чтобы сделать дороги шведской качества”, – сказал Поттомсон.

Читайте также: Сколько водителям придется выложить за ровные дороги

По его словам, четыре шведские компании готовы построить 800 км дорог в Украине, однако для этого украинская власть должна дать свое согласие.

Другой иностранный эксперт по строительству дорог Кони Седерхольм отметил, что украинские дороги самые ужасные из тех, которые он видел за все 35 лет работы в этой сфере.