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На ремонт трассы Киев-Чоп в 2018 году направят более 400 млн гривен

На ремонт трассы Киев-Чоп в 2018 году направят более 400 млн гривен

В текущем году на ремонтные работы на автодороге Киев-Чоп будет направлено 430 млн грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Сейчас ремонт дороги Киев-Чоп является приоритетным для Закарпатской области. В этом году будет направлено более 430 млн гривен на ее восстановление. Также на выполнение ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения и коммунальной собственности будет направлено финансирование в объеме 218,7 млн грн”, – сказал министр.

Также он проинформировал о будущем строительстве объездной дороги вокруг Берегово: “В этом году мы начнем ремонтные работы за венгерские кредитные средства, в апреле будет объявлен соответствующий тендер. В рамках кредита планируется построить объездную вокруг города Берегово, отремонтировать автодорогу Дьяково-Берегово-Мукачево”.

Напомним, что 24 марта Кабмин утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 гг. Общий объем финансирования программы составляет 298,349 млрд гривен, из которых 178 млрд гривен – за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд гривен – за счет других источников.

По материалам Центр транспортных стратегий
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