"Укрзализныця" в 2018 году потратит на жилье для сотрудников 200 миллионов

ПАО “Укрзализныця” утвердила программу жилищного строительства на 2018 год, предусматривающую выделение около 200 млн грн на улучшение жилищных условий железнодорожников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы компании Евгений Кравцов.

“До конца года должны завершить строительство 16-этажного жилого дома на 110 квартир в Харькове и сдать вторую очередь 100-квартирного жилого комплекса в Синельниково на 56 квартир”, – сообщил Кравцов, напомнив, что первую очередь в 44 квартиры в Днепропетровской области УЗ сдала еще в конце 2017-го.

Что касается реконструкции жилья, то больше всего объектов будет возобновлено для Львовской и Юго-Западной железных дорог.

“Там уже завершена реконструкция восьмиквартирного жилого дома в селе Хриплин на Ивано-Франковщине. В Здолбунове продолжается реконструкция комплекса из трех зданий под общежитие семейного типа. Завершаются работы по реконструкции казармы в Ивано-Франковске”, – рассказал Кравцов о работах на объектах ЛЖД.

В Хриплине в эксплуатацию сдан 11-квартирный дом, в Ивано-Франковске реконструируют три квартиры. Кроме того, готовится проект реконструкции под жилье части нежилого помещения в Ривном и нежилого помещения в жилом доме в Ужгороде, разрабатывается проектно-сметная документация для реконструкции админздания дома ветеранов в Чопе.

На ЮЗЖД сдадут 4 объекта в Винницкой, Черниговской областях и в Киеве. Так, в Казатине достроят четырехквартирный дом, в Нежине переоборудуют под жилое помещение столовую, а в Дарницком районе столицы – бывшее отделение милиции.

Также в Одесской области УЗ планирует в 2018 году построить 18-квартирный дом в селе Усатово, в Донецкой – отремонтировать 32-комнатное общежитие в Славянске.

В целом в этом году работы будут проведены на 14 объектах.