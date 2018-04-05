День финансов, 5 апреля: "КамАЗы" за Petro, купюра в ноль евро, 45 кг серебра в гранулах

Четверг, 5 апреля был полон неожиданных сделок и оригинальных замыслов:

Запчасти для “КамАЗов” – за криптовалюту. Венесуэла обсуждает возможность покупки в России автозапчастей для автомобилей “КамАЗ” за криптовалюту Petro. Напомним, что особенностью Petro есть то, что он обеспечивается одним баррелем нефти.

Купюра номиналом ноль евро. В Австрии выпустили новую купюру в ноль евро. По замыслу австрийских властей, купюра станет отличным сувениром для туристов и будет украшением собрания любого коллекционера. Обладатели новой купюры, конечно, не смогут оплатить ею свои покупки, зато у нее есть все необходимые степени защиты единой европейской валюты.

Разбойное нападение на самого себя. В Киеве мужчина инсценировал собственное ограбление. Однако правоохранители выяснили, что житель столицы придумал историю с преступлением и сам все спланировал.

. В аэропорту Запорожья таможенники пресекли попытку контрабанды 45 кг серебра в гранулах. Контрабандный металл пытался провезти гражданин Таджикистана , прибывший из Стамбула.

Широкополосный интернет в каждое село. Такое предложение выдвинул Президент, поручив обеспечить интернетизацию сел, отметив, чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный интернет. Насколько это возможно, читайте.

Не так оригинально, но не менее важно:

Цена за ровные дороги. Первым, и наиболее вероятным направлением по строительству платной дороги в правительстве считают участок Львов-Краковец. Стоимость реализации этого проекта – 600 млн евро, а срок концессии составит 30 лет.

Популярные схемы воровства с банковских карточек. Потери владельцев карт от действий киберпреступников в прошлом году выросли до 670 млн грн, или в два раза по сравнению с показателями предыдущего года. Наиболее частым способом мошенничества остается воровство средств из банковских карт и банкоматов.

Когда введут новые монеты номиналом в 1 и 2-гривны. Нацбанк начинает готовить украинскую банковскую систему к вводу в оборот новых монет. Они призваны заменить аналогичные банкноты, удешевить для Нацбанка обслуживание денежного оборота.