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В Украине вводят "зеленые линии" для ограничения застройки в озелененных зонах

В Украине вводят "зеленые линии" для ограничения застройки в озелененных зонах

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Украины вводит “зеленые линии” для ограничения застройки в зеленых, ландшафтных и рекреационных зонах с целью их сохранения.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

Такой шаг является одним из комплекса по обновлению государственных строительных норм (ГСН). “Зеленые линии” будут четко определять те территории – зеленые зоны, где ни при каких обстоятельствах нельзя будет строить.

“Таким образом мы сделаем генеральные планы наших городов более защищенными от возможных незаконных застроек”, – сказал Парцхаладзе. По его словам, это будет способствовать сохранению ценных озелененных территорий и гармонизации городского пространства для комфорта людей.

По материалам РБК-Украина
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