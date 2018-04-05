Работники Google требуют от компании прекратить сотрудничество с Пентагоном

Более трех тысяч работников Google подписали письмо с обращением к гендиректору Сундару Пичаи, в котором попросили о прекращении участия компании в инициативе Минобороны США.

Об этом сообщает The New York Times.

Письмо, которое циркулирует внутри Google и собрало более 3100 подписей, отражает культурное столкновение между Силиконовой долиной и федеральным правительством, которое, вероятно, будет усиливаться, поскольку новейший искусственный интеллект все чаще используется в военных целях.

“Мы считаем, что Google не должен участвовать в военном бизнесе”, – говорится в письме, адресованном исполнительному директору компании Сундару Пичаи.

Просьба сотрудников заключается в том, чтобы Google прекратил действующие программы и объявил в политике, что никогда не будет создавать технологии для ведения войны.

Авторы письма также обратили внимание на старый девиз “корпорации добра” – “Do not be evil” ( “Не будь злом”).

3 апреля Пичаи выступил по вопросам сотрудничества Google с военными. Он не упомянул в своей речи письмо работников компании, но отметил обоснованность беспокойства по поводу использования технологий машинного обучения в боевых дронах. Обсуждение подобных проблем он назвал “чрезвычайно важным и полезным”.