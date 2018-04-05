Законопроект о нацбезопасности Украины принят в первом чтении

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о нацбезопасности Украины.

Соответствующее решение поддержали 265 нардепов.

Отметим, целью законопроекта о нацбезопасности Украины является: определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны; нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов; введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.