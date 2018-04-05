В Киеве первоочередный ремонт теплосетей обойдется в 4 млрд грн

Только первоочередные мероприятия по ремонту теплосетей Киева будут стоить 4 миллиарда гривен, — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, готовить город к следующему отопительному сезону уже будет новое коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», а не ПАО «Киевэнерго» Рината Ахметова.

«В апреле завершилось 17-летнее соглашение с «Киевэнерго» на аренду теплового хозяйства города. Получая постоянные нарекания киевлян на работу компании, мы приняли решение не продлевать соглашение, поддержал такое решение и Киевсовет», — цитирует мэра пресс-служба КГГА.

Столичный градоначальник отметил, что «Киевтеплоэнерго» уже этой зимой обеспечивало подачу отопления в двух районах Киева на левом берегу города. И в течение отопительного сезона специалисты коммунального предприятия ликвидировали 400 аварий на теплотрассах. Кличко также подчеркнул, что «Киевэнерго» оставляет городу тепловую инфраструктуру в критическом состоянии.

«Компания ежегодно срывала план по ремонту труб теплотрасс. В результате тепловое хозяйство оказалось в запущенном состоянии, и только первоочередные меры по ремонту теплосетей Киева обойдутся в 4 млрд грн. Сразу после завершения текущего отопительного сезона город начнет подготовку к следующему: главная задача — замена аварийных участков сетей, которые могут стать причиной сбоев с теплоснабжением», — добавил мэр столицы.

По словам Кличко, несмотря на рост уровня аварийности сетей, столичная власть сосредоточится на ремонтах наиболее изношенных участков и обеспечит стабильное плановое вхождение в следующий зимний период. В частности, отметил он, речь идет об отдельных участках теплосетей в Оболонском районе, части Шевченковского района, а также на Подоле.

«Хочу также заметить, что на последнем заседании комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства была представлена ​​стратегия развития городского теплоэнергетического комплекса на следующие 10 лет», — отметил он.